“Il gol del Monza è la salvezza” (Di martedì 28 giugno 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 27/06/2022 alle 14:35 est L’eterno braccio destro di Berlusconi è anche nell’organigramma del nuovo progetto ‘Cavaliere’ Il Monza è stato promosso in Serie A del calcio, ma avvolto da dubbi economici L’italiano Adriano Galliani, direttore generale del Monza -promosso di recente in Serie A- e braccio destro di Silvio Berlusconi, presidente del club italiano, ha assicurato lunedì che “l’obiettivo del primo anno è la salvezza“. Berlusconi e Galliani, rispettivamente titolare e amministratore delegato, sono stati i due artefici del ‘grande Milan’ che ha regnato per buona parte della Serie A e della grande Champions League negli anni ’80 e ’90, si sono ritrovati a Monza, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 27/06/2022 alle 14:35 est L’eterno braccio destro di Berlusconi è anche nell’organigramma del nuovo progetto ‘Cavaliere’ Ilè stato promosso in Serie A del calcio, ma avvolto da dubbi economici L’italiano Adriano Galliani, direttore generale del-promosso di recente in Serie A- e braccio destro di Silvio Berlusconi, presidente del club italiano, ha assicurato lunedì che “l’obiettivo del primo anno è la“. Berlusconi e Galliani, rispettivamente titolare e amministratore delegato, sono stati i due artefici del ‘grande Milan’ che ha regnato per buona parte della Serie A e della grande Champions League negli anni ’80 e ’90, si sono ritrovati a, ...

Pubblicità

Inter : 25 gol in stagione e record personale battuto ?? Semplicemente il best of del Toro 2021/2022 ?? #Lautaro… - OfficialASRoma : ???? Il gol decisivo di Nardozi nella sfida scudetto Under 16 tra Milan e Roma ?? Su Roma TV+ ci sono gli highlights del match ?? - Inter : Un'avventura che si è conclusa con il 10° titolo Primavera della nostra storia?? Ripercorriamo insieme tutti i gol d… - infoitsport : I gol dalla panchina e il sogno della Champions 2019. Divock Origi è il primo colpo del Milan - PaulDelacortex : @OliGiroud9fan @pisto_gol @NicoTD_ @TommasoMA9 Porca troia ma veramente, gente che dovrebbe essere votata al dialog… -