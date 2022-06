Dl aiuti, Oricon: “Rinegoziare contratti in caso aumenti oltre 5%” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Oricon – Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione sostiene con forza la proposta emendativa presentata al Dl aiuti, in discussione oggi in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, che prevede l’introduzione dell’obbligo di rinegoziazione, a prezzi invariati, dell’oggetto del contratto di appalto in caso di aumento dei costi delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. “Abbiamo lanciato l’allarme già da tempo: le aziende non possono farsi carico di questi maggiori costi, ma nemmeno possiamo pensare di farli ricadere sulle stazioni appaltanti, sui comuni o sulle famiglie – dichiara Carlo Scarsciotti, presidente di Oricon -. Per questo abbiamo avanzato una proposta che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –– Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione sostiene con forza la proposta emendativa presentata al Dl, in discussione oggi in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, che prevede l’introduzione dell’obbligo di rinegoziazione, a prezzi invariati, dell’oggetto del contratto di appalto indi aumento dei costi delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. “Abbiamo lanciato l’allarme già da tempo: le aziende non possono farsi carico di questi maggiori costi, ma nemmeno possiamo pensare di farli ricadere sulle stazioni appaltanti, sui comuni o sulle famiglie – dichiara Carlo Scarsciotti, presidente di-. Per questo abbiamo avanzato una proposta che non ...

