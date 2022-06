Chi sono i figli di Pino Daniele: Sara, Alessandro, Cristina, Sofia e Francesco e due mogli (Di martedì 28 giugno 2022) Pino Daniele nel corso della sua vita è stato legato a diverse donne dalle quali ha avuto cinque figli Sara, Alessandro, Cristina, Sofia, Francesco ancora molto legati al proprio padre. Chi sono i figli di Pino Daniele Pino Daniele ha avuto una vita all’insegna dell’amore per diverse donne da cui ha avuto in totale cinque figli. Il primo matrimonio del chitarrista avvenuto con Dorina Giangrande, una corista che aveva partecipato al suo album d’esordio da cui nacquero Alessandro e Cristina. Successivamente il musicista napoletano conobbe a Casa di Massimo Troisi Fabiola Sciabbarrasi da cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022)nel corso della sua vita è stato legato a diverse donne dalle quali ha avuto cinqueancora molto legati al proprio padre. Chidiha avuto una vita all’insegna dell’amore per diverse donne da cui ha avuto in totale cinque. Il primo matrimonio del chitarrista avvenuto con Dorina Giangrande, una corista che aveva partecipato al suo album d’esordio da cui nacquero. Successivamente il musicista napoletano conobbe a Casa di Massimo Troisi Fabiola Sciabbarrasi da cui ...

