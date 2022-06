Caso Epstein, 20 anni di carcere per Ghislaine Maxwell (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere per il suo ruolo nello sfruttamento sessuale di minorenni assieme al finanziere Jeffrey Epstein. Lo riferisce la Bbc. Il tribunale di New York l’aveva riconosciuta colpevole in dicembre di aver reclutato quattro adolescenti per trasformarle in schiave sessuali di Epstein. “Maxwell lavorava con Epstein per selezionare giovani vittime vulnerabili e ha svolto un ruolo centrale negli abusi sessuali”, ha detto il giudice Alison J. Nathan, parlando di condotta “odiosa e predatoria”. L’imputata dovrà pagare anche una multa di 750mila dollari. Figlia del magnate dell’editoria Rupert Maxwell, l’imputata è stata a lungo fidanzata di Epstein. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –è stata condannata a 20diper il suo ruolo nello sfruttamento sessuale di minorenni assieme al finanziere Jeffrey. Lo riferisce la Bbc. Il tribunale di New York l’aveva riconosciuta colpevole in dicembre di aver reclutato quattro adolescenti per trasformarle in schiave sessuali di. “lavorava conper selezionare giovani vittime vulnerabili e ha svolto un ruolo centrale negli abusi sessuali”, ha detto il giudice Alison J. Nathan, parlando di condotta “odiosa e predatoria”. L’imputata dovrà pagare anche una multa di 750mila dollari. Figlia del magnate dell’editoria Rupert, l’imputata è stata a lungo fidanzata di. Il ...

