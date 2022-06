Calciomercato Lecce, una porta per due: Scuffet o Mannone i candidati (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Lecce: i giallorossi cercano un portiere per la Serie A. Il casting si è ridotto a due nomi, Scuffet e Mannone Il Lecce cerca un nuovo portiere per affrontare al meglio la prossima Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il casting di Corvino si sarebbe ridotto a due nomi: Simone Scuffet e Vito Mannone. Il primo, ex enfant prodige dell’Udinese, va in scadenza di contratto con l’Apoel Nicosia nel 2023 ed è quindi prelevabile a basso costo. Il secondo invece, con un lungo passato all’Arsenal, si è liberato a zero dal Monaco ed è quindi tesserabile a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022): i giallorossi cercano un portiere per la Serie A. Il casting si è ridotto a due nomi,Ilcerca un nuovo portiere per affrontare al meglio la prossima Serie A. Come rito da La Gazzetta dello Sport, il casting di Corvino si sarebbe ridotto a due nomi: Simonee Vito. Il primo, ex enfant prodige dell’Udinese, va in scadenza di contratto con l’Apoel Nicosia nel 2023 ed è quindi prelevabile a basso costo. Il secondo invece, con un lungo passato all’Arsenal, si è liberato a zero dal Monaco ed è quindi tesserabile a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Frabotta va in prestito al #Lecce: ora è anche ufficiale. #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - CalcioNews24 : #Scuffet o #Mannone, un portiere per il #Lecce - Fantacalcio : Calciomercato Lecce: corsa a due per la porta - periodicodaily : Lecce scatenato sul mercato: Frabotta ufficiale, si avvicina Colombo #Lecce #calciomercato @lavocedelduke -