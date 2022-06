Strage di Ustica, Pinocchio: “Siamo un paese a sovranità limitata” (Di lunedì 27 giugno 2022) Stamattina in piazza Inghilleri, alle ore 10,30, si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo dei due giovani nostri concittadini, Giovanni ed Antonella Pinocchio, periti il 27 giugno del 1980, nella Strage di Ustica, nella quale morirono 81 persone, con l’apposizione di un mazzo di fiori, a cura dell’Associazione “Liberi di Lavorare” presieduta da Biagio Cigno, dell’Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca presieduto da Claudio Burgio, dell’Associazione Culturale Venero presieduta da Giuseppe Magnolia e dell’Associazione AUSER di Monreale Circolo Biagio Giordano presieduta da Luigi Mazzola. Alla manifestazione era presente l’Amministrazione comunale con il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia e l’Assessore Luigi D’Eliseo. È bene ricordare che da 42 anni questa sciagura è diventata una delle grandi bugie ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 27 giugno 2022) Stamattina in piazza Inghilleri, alle ore 10,30, si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo dei due giovani nostri concittadini, Giovanni ed Antonella, periti il 27 giugno del 1980, nelladi, nella quale morirono 81 persone, con l’apposizione di un mazzo di fiori, a cura dell’Associazione “Liberi di Lavorare” presieduta da Biagio Cigno, dell’Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La Franca presieduto da Claudio Burgio, dell’Associazione Culturale Venero presieduta da Giuseppe Magnolia e dell’Associazione AUSER di Monreale Circolo Biagio Giordano presieduta da Luigi Mazzola. Alla manifestazione era presente l’Amministrazione comunale con il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia e l’Assessore Luigi D’Eliseo. È bene ricordare che da 42 anni questa sciagura è diventata una delle grandi bugie ...

EnricoLetta : 27 giugno 1980. Strage di #Ustica. I familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia. Dopo troppi depis… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nel 42° anniversario della strage di #Ustica: - Radio1Rai : 42 anni fa la strage di #Ustica. Il DC-9 dell'Itavia esplodeva in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 vi… - MRZ1977 : RT @mariobianchi18: Il #27giugno 1980 la strage di #Ustica. Il DC9 Itavia Bologna-Palermo esplode in volo: 81 morti, 13 bambini. Cossiga pa… - TreTsun : RT @pinofinocchiaro: Quarantadue anni dopo la verità sulla strage di Ustica ancora non c'è -