Sonia Bruganelli “seconda scelta”, l’opinionista del GF Vip 7 doveva essere Giulia De Lellis: il retroscena (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia De Lellis doveva essere opinionista al GF Vip In attesa della settima edizione del Grande Fratello Vip, continuano i rumor intorno alla scelta dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, con Alfonso Signorini sempre al timone, si pensa anche agli opinionisti. Sì perché quelle dello scorso anno non dovevano essere L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 giugno 2022)Deopinionista al GF Vip In attesa della settima edizione del Grande Fratello Vip, continuano i rumor intorno alladei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, con Alfonso Signorini sempre al timone, si pensa anche agli opinionisti. Sì perché quelle dello scorso anno nonnoL'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - GiusCandela : Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip c… - verita_blog : Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le 2 opinioniste del GF VIP 7?? - Raffaelissima : RT @bagnotrash: a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano stato sonia bruganelli soleil giulia de lellis e or… - peppe844 : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… -