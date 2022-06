Serie B sbarca su Tik Tok

Pubblicità

AleRodella : La Serie B guarda al futuro e sbarca su TikTok - - Gigino19108868 : @NicoSchira @LuigiFragale16 Dai Nico.. va bene tutto.. ma stiamo parlando di un calciatore di 27 anni.. celebrato (… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, il campionato cadetto sbarca su TikTok. L’annuncio ufficiale sul sito - Mediagol : Serie B, il campionato cadetto sbarca su TikTok. L’annuncio ufficiale sul sito - DAZN_IT : Il nuovo acquisto ???? è sbarcato a Malpensa ?? Per #Origi al #Milan è tutto definito ?? -

Soddisfatto il presidente della LegaB, Mauro Balata: "Siamo concentrati sul presente, ma sempre proiettati verso il futuro - ha sottolineato - Stiamo vivendo un periodo di crescita costante e, ...C'è chi magariinA per la prima volta e chi, invece, lascia il nostro campionato. Quest'ultimo rappresenta il caso di Lucas Leiva: la Lazio si era convinta a non rinnovare il contratto ...Retroscena di mercato per Di Maria, ormai vicino all'approdo alla Juventus: c'era un'altra big pronta a portarlo in Serie A ...L’annuncio stasera con un comunicato sul sito il presidente Balata ha annunciato l’approdo del campionato cadetto sul social network La Serie B strizza l’occhio al social network TikToc. Sul sito ...