Occhi (spaziali) sull'Artico. Ecco Iris, il progetto di Thales Alenia Space (Di lunedì 27 giugno 2022) Sta arrivando Iris, un nuovo strumento nello spazio che aiuterà nella salvaguardia del delicato ecosistema dell'Artico. Thales Alenia Space (Tas), joint venture di Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un accordo con Airbus defence and Space per la missione Copernicus polar ice and snow topography altimeter (Cristal) per sviluppare Iris, il radioaltimetro interferometrico per il ghiaccio e la neve che sarà a bordo della missione. Cristal fa parte delle espansioni di Copernicus, il programma europeo per la fornitura di dati di osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea (Esa), condotto in partnership con la Commissione europea. Grazie ai diversi servizi offerti, Copernicus contribuisce significativamente al monitoraggio e alla salvaguardia dell'ambiente, ...

