Nato vs Putin. Istruzioni per una (vera) deterrenza (Di lunedì 27 giugno 2022) Immaginate questa immagine di costernazione al Cremlino. Vladimir Putin riunisce il suo inner circle. “Ragazzi, siamo spacciati”, dice il leader russo, il volto cinereo. “Che succede, boss?”, risponde saturnino Nikolai Patrushev, sporgendo la testa per sbirciare le carte nelle mani tremanti del leader russo. “È il linguaggio”, risponde Putin. “Date un’occhiata: ora per noi è game-over”. In un documento top-secret ottenuto da una spia russa nella Nato sono evidenziate le parole chiave. “Urgente”, “persistente”, “imperativo”, “robusto”. Il conclave del Cremlino studia le carte, poi annuisce mestamente. Il leader russo riprende la parola dopo una lunga pausa. “Dicono che alcune aree del Tagikistan siano davvero molto belle. Oppure c’è sempre Cuba”. Fantasia? Certo. In questo esatto momento i diplomatici al vertice dell’alleanza ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) Immaginate questa immagine di costernazione al Cremlino. Vladimirriunisce il suo inner circle. “Ragazzi, siamo spacciati”, dice il leader russo, il volto cinereo. “Che succede, boss?”, risponde saturnino Nikolai Patrushev, sporgendo la testa per sbirciare le carte nelle mani tremanti del leader russo. “È il linguaggio”, risponde. “Date un’occhiata: ora per noi è game-over”. In un documento top-secret ottenuto da una spia russa nellasono evidenziate le parole chiave. “Urgente”, “persistente”, “imperativo”, “robusto”. Il conclave del Cremlino studia le carte, poi annuisce mestamente. Il leader russo riprende la parola dopo una lunga pausa. “Dicono che alcune aree del Tagikistan siano davvero molto belle. Oppure c’è sempre Cuba”. Fantasia? Certo. In questo esatto momento i diplomatici al vertice dell’alleanza ...

