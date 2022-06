Maxi incendio a Roma | esplose bombole Gpl

(Di lunedì 27 giugno 2022) Unsi è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 27 giugno 2022 nella zona nord-ovest di, tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di capannoni dove erano stivate anchegpl: si sono registrate diverse esplosioni e in tutta la zona sono state evacuate diverse famiglie e un centro estivo dove si trovavano molti bambini

RaiNews : Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche bombole gpl, causando div… - LaStampa : Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: a fuoco un centro estivo, evacuati i bambini, 35 persone visitat… - Corriere : Maxi-incendio a Roma: esplose bombole di gpl, decine di intossicati. Nell’area superati 50°C. Fumo e cenere su Mont… - CorriereCitta : Fiamme nel centro estivo, al deposito camper e palazzi evacuati: caos a Roma per un maxi incendio - lacittanews : Un grande incendio è divampato alla periferia di Roma verso le 14 di oggi 27 giugno nel quadrante nord-ovest della… -

Roma, gigantesco: esplodono bombole di Gpl. Il fumo nero e le fiamme Roma " Unsi è sviluppato nella zona nord - ovest di Roma tra la via Aurelia e Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche bombole gpl ...Oltre alvicino all'Aurelia altri roghi sono segnalati nella capitale e dell'hinterland. Complici le alte temperature e la siccità, a cui oggi si è aggiunto un vento caldo, incendi ...Roma, maxi incendio su via Aurelia. Le fiamme, sviluppatesi questo pomeriggio poco prima delle 13.30, hanno interessato il tratto tra la strada consolare e Casalotti, nel quadrante sud-est della Capit ...Giornata davvero difficile per Roma dove la temperatura attorno ai 40°C e il caldissimo vento di scirocco stanno alimentando diversi incendi, sia nella capitale che in varie zone della provincia. Seco ...