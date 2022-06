Le ricerche su Google non sono quelle di una volta (Di lunedì 27 giugno 2022) La cospicua presenza di annunci pubblicitari e contenuti simili tra loro nei risultati sta cambiando opinioni e abitudini di molti sul più famoso motore di ricerca al mondo Leggi su ilpost (Di lunedì 27 giugno 2022) La cospicua presenza di annunci pubblicitari e contenuti simili tra loro nei risultati sta cambiando opinioni e abitudini di molti sul più famoso motore di ricerca al mondo

Pubblicità

Alise0 : RT @ilpost: Le ricerche su Google non sono quelle di una volta - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Le ricerche su Google non sono quelle di una volta - ilpost : Le ricerche su Google non sono quelle di una volta - FabrizioQuaran2 : @DeusCanisEst0 @M49liberorso @AndreaMarano11 ??caspita… si fanno le ricerche su google? Pensavo servisse solo per i… - acidintheveins : @gebr_i se siete connessi allo stesso wifi (quindi condividete l'indirizzo ip), anche se non ne avesse parlato ad a… -