Jeremias Rodriguez | vittima di furto | cosa è successo?

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nei giorni scorsiè statodi un. All’ex naufrago gli è stata infatti rubata la sua moto da cross.DI– Purtroppo per la famiglia, è avvenuto l’ennesimo. La scorsa settimana, precisamente nella notte tra il 22 e il 23 giugno, dei malviventi hanno rubato L'articolo

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez, rubata la moto da cross del fratello Jeremias: il furto alla pista South Milano di Ottobiano - infoitcultura : Jeremias Rodriguez, brutta avventura per l'ex naufrago | La denuncia - infoitcultura : Derubata la Honda 250 di Jeremias Rodriguez alla pista di Ottobiano - Luxgraph : Derubata la Honda 250 di Jeremias Rodriguez alla pista di Ottobiano - 361_magazine : Jeremias Rodriguez ha sporto denuncia ieri dopo una disavventura di cui è stato protagonista nella notte tra mercol… -

Vanity Fair Italia

L'Isola dei Famosi, è stata rubata la moto dell'ex naufrago: ecco cos'è successo In base alla ricostruzione fornita dal quotidiano Il Corriere della sera il furto ai danni diè ...Singolare perché nonostante nel deposito ci fossero altre mezzi, l'unica moto rubata è stata la numero 88, quella di proprietà del fratello di Belen. E gli agenti ora ... Belén, Cecilia e Jeremias Rodriguez: un'agenda è il loro trucco Nei giorni scorsi Jeremias Rodriguez è stato vittima di un furto. All'ex naufrago gli è stata infatti rubata la sua moto da cross. Cosa è successoJeremias Rodriguez ha avuto una brutta disavventura: i ladri gli hanno rubato la motocicletta Questo non è certo un periodo particolarmente facile per la ...