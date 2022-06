Circondati da extracomunitari | trentenne ferito da una bottigliata durante una lite

Pubblicità

Cinque agenti della polizia municipale sono statie feriti da decine didopo aver sequestrato la merce di una ambulante durante le periodiche verifiche nella piazza della stazione. Il sindaco Manfredi: "Sulla legalità non ..Cinque agenti della polizia municipale sono statie feriti da decine didopo aver sequestrato la merce di una ambulante durante le periodiche verifiche nella piazza della stazione. Il sindaco Manfredi: "Sulla legalità non ..Cinque agenti della polizia municipale accerchiati e malmenati da una folla di migranti, nel cuore di Napoli. È successo sabato sera a ridosso della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, tradizion ...Le grida della donna hanno subito richiamato l’attenzione dei moltissimi migranti presenti in zona, un centinaio, che hanno circondato e malmenato i vigili. Tutto ha avuto inizio in via Bologna, ...