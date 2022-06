Carlo Calenda entra in Azione a Lucca E fa perdere il Centrosinistra Ecco a che serve il suo micropartito

(Di lunedì 27 giugno 2022)in. E il suo candidato failla ballottaggio. Già perché la fotografia delle elezioni amministrative die della cosiddetta “serietà” che il leader disventola in continupotrebbe essere. Il 9 giugno scorso, dopo la visita di Matteo Richetti,confeziona un bel video dal Parlamento europeo dove presenta il suo candidato Alberto Veronesi come “unica alternativa seria”, esibendo il suo abituale assolutismo dell’Io so’ io e voi non siete un cazzo. “A– dice sornione– abbiamo voluto essere alternativa al bi-populismo di destra e ...

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - ilesbraghetto : RT @FPanunzi: 'Ma allora vada lei a combattere', dice @DiDonadice rispondendo a Calenda. Questo argomento è imbarazzante nella sua pochezza… - Laura_Virgy : @giallideilimoni @GuidoCrosetto Dice che fondamentalmente l'elettorato di csx è molto più disciplinato e ha ragione… - salvalente11 : RT @Marxtrixx: Lettera a Carlo Calenda in 5 atti/1: vorrei il partito del Sì alle opere pubbliche (di P. Battista) - Luca_Arioli : Tra i Comuni andati al voto in queste ultime due settimane, 58 sono stati vinti dal CentroDestra, 38 dal PD, 23 da… -

L'HuffPost

Eccessiva l'euforia anche per il campo largo che vorrebbe Enrico Letta (PD) e che(Azione) anche lui euforico per i voti presi dai suoi candidati, ha respinto al mittente. Con i ...Lo stesso, all'indomani del primo turno del 12 giugno, assicurava, forte di un risultato in doppia cifra da Nord a Sud per il suo terzo polo, dichiaratamente pro - Draghi anche come ... Lettera a Carlo Calenda in 5 atti/1: vorrei il partito del Sì alle opere pubbliche (di P. Battista) Dopo la scissione dei 5Stelle, la strategia del “campo largo” è in realtà ancora più in salita. Ma i ballottaggi hanno avuto ...Affluenza definitiva al 42,16%, al primo turno era stata del 54,11% Al centrodestra vanno invece Gorizia, Frosinone, Barletta e Lucca. Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Il 'campo largo' vi ...