Capuozzo | “Biden al G7 per allineare l’Europa | ma la partita decisiva non si gioca in Ucraina”

Roma, 27 giu – In questi giorni l'agenda dei capi di Stato occidentali è fitta di impegni. Prima il G7 a Schloss Elmau, in Baviera, dove si è discusso di negoziati, sanzioni e petrolio. E domani la tre giorni di Madrid, in cui si terrà un importante vertice della Nato. Gran mattatore dei colloqui sarà, ovviamente, Joe Biden. D'altra parte, è il presidente della prima potenza mondiale, e quello che dice Washington è legge. Ed è proprio sugli obiettivi di Biden che si è soffermato Toni Capuozzo, che ha spiegato quali sono le vere intenzioni dell'inquilino della Casa Bianca. Capuozzo e le mire di Biden Intervenuto a Controcorrente su Rete4, il noto inviato di guerra non ha usato giri di parole: «Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe ...

