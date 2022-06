Apprendimento dell’anatomia | con strumenti 3D studenti più soddisfatti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Trasformare l’, della diagnosi medica e della pianificazione di trattamenti attraverso prodotti profondamente innovativi:3D hardware e software che permettono aglidi visualizzare l’anatomia al più alto livello di accuratezza, quindi garantendo maggior coinvolgimento e un elevato livello di attenzione da parte dei futuri medici. E’ questo l’obiettivo di Anatomage Inc., azienda leader nel settore della virtualizzazione della tecnologia medicale e promotrice dell’innovazione digitale in ambito medico sin dalla sua fondazione nel 2004. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha accelerato in modo significativo e improvviso il processo di digitalizzazione del mondo dell’educazione e della formazione – si legge in una nota dell’azienda californiana – Anche ...