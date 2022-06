Ultime Notizie – Wimbledon 2022, lunedì esordio per Sinner, Fognini e Vavassori (Di domenica 26 giugno 2022) Tre gli azzurri impegnati lunedì 27 giugno nel day 1 del tabellone del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che scatta sui prati dell’All England Club di Londra. Il Major British quest’anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (in risposta alla decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Si tratta di Sinner, Fognini e Vavassori, sorteggiati nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal sei volte vincitore del titolo Novak Djokovic. Jannik Sinner, n.13 del ranking e 10 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka, n.265 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Tre gli azzurri impegnati27 giugno nel day 1 del tabellone del singolare maschile di, terzo Slam del, che scatta sui prati dell’All England Club di Londra. Il Major British quest’anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (in risposta alla decisione della Federazione britannica di non ammettere tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Si tratta di, sorteggiati nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal sei volte vincitore del titolo Novak Djokovic. Jannik, n.13 del ranking e 10 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka, n.265 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ...

