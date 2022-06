(Di domenica 26 giugno 2022)per i tifosi dellaè diventato il ‘predestinato’. Il giovane centravanti del16 girossa, infatti, ha condotto la sua squadra alla conquista dellodi categoria nella finale contro il Milan. Ladi, però, ha radici ben più profonde poiché è lo stesso ragazzo che cinque anni fa, nel giorno del ritiro di Francesco, ricevette la fascia da capitano proprio dall’ex numero dieci girosso. Dopo la conquista del titolo Under 16 i tifosi hanno iniziato a pensare ad una sorta di passaggio di consegne e a sognare in vista del futuro. E’ presto troppo presto per dire se sia nata una nuova stella, ma i primi passaggi della giovane carriera di...

Pubblicità

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa un giocatore della Roma ?? Il resto è Storia... ?? #UECL - fattoquotidiano : A Bologna le pellicole della Storia di 100 anni fa. “A Noi!” immortalava per i posteri l’ascesa al potere di Mussol… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #18giugno 1836 il generale La Marmora istituisce il corpo dei Bersaglieri. Entreranno a Roma dal… - PatCacciari : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa un giocatore della Roma ?? Il resto è Storia... ?? #UECL - sportface2016 : #Roma, la storia di Mattia #Almaviva: da Totti allo Scudetto con l'Under 16 giallorossa -

Roma.Com

... Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Filippo Missori (), Iacopo Regonesi (...trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del CONI che per la prima volta nella...- spiega Coppola - Spesso le epopee hanno ispirato il cinema americano eè stata un esempio da ... Nonostante sia unanata vent'anni fa, ritengo sia molto attuale e realistica, pensando a ... La Basilica di Sant'Eustachio, la leggenda e la storia Mattia Almaviva per i tifosi della Roma è diventato il ‘predestinato’. Il giovane centravanti dell’Under 16 giallorossa, infatti, ha condotto la sua squadra alla conquista dello Scudetto di categoria ...Il regista: «I miei genitori mi impedivano di parlare in italiano. Tra poco comincio Megalopolis (che mi auto finanzio) sull’avidità del potere, tra l’epopea dell’antica Roma e la New York moderna. Co ...