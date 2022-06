Ritrovato il corpo del podista scomparso ieri Era scivolato in un burrone in un tratto sconsigliato

Pubblicità

Fontana3Lorenzo : Padre Michael Mawelera Samson, membro della Società dei Missionari d’Africa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoc… - Shamone87665062 : RT @MaxxGhe: 25/06/2009. Il corpo senza vita di MICHAEL JACKSON viene ritrovato nella sua villa di Los Angeles. Aveva 50 anni. La tragica n… - Alaskaliu1 : RT @MaxxGhe: 25/06/2009. Il corpo senza vita di MICHAEL JACKSON viene ritrovato nella sua villa di Los Angeles. Aveva 50 anni. La tragica n… - TizianaMarras : RT @MaxxGhe: 25/06/2009. Il corpo senza vita di MICHAEL JACKSON viene ritrovato nella sua villa di Los Angeles. Aveva 50 anni. La tragica n… - Alfonso0070 : RT @MaxxGhe: 25/06/2009. Il corpo senza vita di MICHAEL JACKSON viene ritrovato nella sua villa di Los Angeles. Aveva 50 anni. La tragica n… -

Tra quelli che di più hanno sconvolto l'Italia c'è il delitto di Cogne : nel comune in Valle d'Aosta, il 30 gennaio del 2002, vieneilsenza vita di Samuele Lorenzi , 3 anni. È nel ...Ilè stato rinvenuto un centinaio di metri più giù, lungo il pendio, dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania insieme ai volontari del Soccorso Montano Dedalo di Giffoni ...Un podista che aveva partecipato al Trail dei Monti Ebolitani è stato trovato morto. Si tratterebbe di un medico di 47 anni, impegnato ieri in una gara podistica ad ...La prima è stata Camilla Bini, nel 1989: non è stata mai più ritrovata. Sette anni più tardi scomparve la logopedista Marina di Modica. Per l’omicidio è stato condannato il filatelico Paolo Stroppiana ...