Maturità, "Nedda non è verista". Luperini contro la traccia su Verga: "Lo studente esortato a dimostrare una falsità" (Di domenica 26 giugno 2022) Ministero sotto accusa non solo per la traccia su Pascoli ma anche per quella su Verga. Lo scorso 22 giugno i maturandi si sono cimentati nella prima prova scritta di italiano. Davanti sette tracce, tra cui la novella Nedda di Giovanni Verga, autore su cui si era scommesso in queste settimane per via soprattutto del centenario della morte.

ProDocente : Maturità 2022, polemiche per la traccia su Verga. L’accusa: ‘Nedda’ non è verista, alunni chiamati a dimostrare l’i… - MGalliera : Per il demunitoVittorio Feltri la Maturità dovrebbe essere una chiacchierata da bar sui fatti del giorno anziché un… - marcusPiero : Amore per la cultura, la letteratura e la grammatica italiana Maturità 2022 Tra le tracce proposte 'Nedda', bozzet… - skuolanet : Soluzione Maturità Prima Prova 2022 analisi del testo 2 su Nedda di Giovanni Verga - infoitinterno : La tragedia silenziosa degli ultimi: traccia svolta Maturità 2022/ Nedda di Giovanni Verga (Tipo A2) -