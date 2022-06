M5s, Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale per “comunicazioni del presidente” (Di domenica 26 giugno 2022) “comunicazioni del presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppe Conte ha convocato il consiglio nazionale del M5s a partire dalle 21.30. La riunione è stata convocata su zoom. La convocazione dell’ex premier arriva alla vigilia dell’arrivo a Roma di Beppe Grillo. Col fondatore Conte discuterà di una serie di nodi: l’avvio della votazione degli iscritti sul doppio mandato e, Contestualmente, quella per la designazione dei referenti territoriali in seno al consiglio nazionale per i quali si è appena chiusa la fase delle autocandidature. Ma anche la strategia per il rilancio della proposta politica del M5s attraverso una mobilitazione. Rimessi i panni del “grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “del”. Con questo ordine del giornohato ildel M5s a partire dalle 21.30. La riunione è statata su zoom. Lazione dell’ex premier arriva alla vigilia dell’arrivo a Roma di Beppe Grillo. Col fondatorediscuterà di una serie di nodi: l’avvio della votazione degli iscritti sul doppio mandato e,stualmente, quella per la designazione dei referenti territoriali in seno alper i quali si è appena chiusa la fase delle autocandidature. Ma anche la strategia per il rilancio della proposta politica del M5s attraverso una mobilitazione. Rimessi i panni del “grande ...

