Pubblicità

Corriere dello Sport

Nonostante lo stallo con il club per il rinnovo, e una situazione contrattuale che mette in dubbio il suo futuro, Nicolòsi allena quotidianamente per essere pronto per la prossima ...Divide la giornata tra relax, cibo,e tuffi in piscina. Con lui Leo Paredes , altro ...può arrivare con l'argentino, tanto per dire Zaniolo, allenamento in vacanza. Il preparatore: "È in perfetta forma" ROMA - Le voci di mercato non frenano la sua voglia di essere in forma per il raduno della Roma in programma il prossimo 4 luglio. Nonostante lo stallo con il club per il rinnovo, e una situazione con ...Lo Special One vuole la rosa al completo a breve Incontri. Per avere Nicolò Zaniolo, Juve e Milan hanno bussato alla porta della Roma due giorni fa, facendo scendere in campo i vertici di mercato per ...