VeneziaMestre arancioneroverde | 35 anni fa la fusione delle due realtà calcistiche della città della laguna

(Di sabato 25 giugno 2022) Ti ricordi l’87… era l’anno… veneziani e mestrini… tutti insieme a cantare Unione… Iniziava così, sulle note di Montagne verdi, un coro a lungo scandito dalle parti dello stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Era il 26 giugno 1987, infatti, quando le dueprincipali del Comune di Venezia si fusero, dando vita al. Trentacinquedopo, di acqua ne è passata sotto i ponti, come si dice in. E anche se non proprio tutti insieme, su quei gradoni che hanno visto stelle come Ronaldo e Zidane ma anche i mestierantiserie D, varie generazioni di veneziani e mestrini continuano a cantare Unione. Una storia tormentata, quella del Venezia. ...