“Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi”: tossicodipendente di Fondi aggredisce e minaccia il padre (Di sabato 25 giugno 2022) Fondi – aggredisce e minaccia il padre per estorcergli denaro per comprare la droga: è successo a Fondi dove, nella serata del 20 giugno 2022, personale del Commissariato Distaccato di P.S. di Fondi, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne, con precedenti di Polizia, per reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori, lesioni personali ed estorsione, poiché nel tardo pomeriggi aveva aggredito e minacciato il proprio padre che si era rifiutato di elargirgli una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquistare della sostanza stupefacente. In particolare nel primo pomeriggio della stessa giornata, personale della Squadra Volante e della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Fondi è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022)ilper estorcergli denaro per comprare la droga: è successo adove, nella serata del 20 giugno 2022, personale del Commissariato Distaccato di P.S. di, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne, con precedenti di Polizia, per reati di maltrattamenti in famiglia,, atti persecutori, lesioni personali ed estorsione, poiché nel tardo pomeriggi aveva aggredito eto il proprioche si era rifiutato di elargirgli una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquistare della sostanza stupefacente. In particolare nel primo pomeriggio della stessa giornata, personale della Squadra Volante e della Polizia Giudiziaria del Commissariato diè ...

