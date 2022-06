Roma, stretta sul traffico: via 35 mila auto più inquinanti e Ztl a pagamento (Di sabato 25 giugno 2022) Attenzione perché dal prossimo Novembre ci saranno non poche novità nella Capitale per quanto riguarda il traffico. Visto lo stato d’emergenza, saranno divere le limitazioni che colpiranno tantissimi conducenti. In particolare, chi possiede le auto più vecchie in circolazione. Capiamo meglio cosa ci aspetta. Leggi anche: Morte Fabio Palotti, fu omicidio colposo: indiziato l’amministratore della ditta incaricata dei lavori Roma, le limitazioni da Novembre Da Novembre 2023, le auto più vecchie tra quelle in circolazione, non potranno più viaggiare nella Capitale. Nel dettaglio, stop dal Lunedì al Sabato ai diesel Euro 3, ai veicoli a benzina Euro 2 e a tutte le vetture Euro 1. Tra Novembre e Marzo poi, ci saranno delle restrizioni anche per i diesel Euro 4 dalle ore 7:30 alle ore 20:30. Stop che vale anche per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Attenzione perché dal prossimo Novembre ci saranno non poche novità nella Capitale per quanto riguarda il. Visto lo stato d’emergenza, saranno divere le limitazioni che colpiranno tantissimi conducenti. In particolare, chi possiede lepiù vecchie in circolazione. Capiamo meglio cosa ci aspetta. Leggi anche: Morte Fabio Palotti, fu omicidio colposo: indiziato l’amministratore della ditta incaricata dei lavori, le limitazioni da Novembre Da Novembre 2023, lepiù vecchie tra quelle in circolazione, non potranno più viaggiare nella Capitale. Nel dettaglio, stop dal Lunedì al Sabato ai diesel Euro 3, ai veicoli a benzina Euro 2 e a tutte le vetture Euro 1. Tra Novembre e Marzo poi, ci saranno delle restrizioni anche per i diesel Euro 4 dalle ore 7:30 alle ore 20:30. Stop che vale anche per le ...

CorriereCitta : Roma, stretta sul traffico: via 35 mila auto più inquinanti e Ztl a pagamento - 58_luigina : RT @EntropicBazaar: L'oppressione dei lavoratori oramai non ha più limite. - infoitinterno : Roma, stretta alla mobilità privata: arriva la tassa per accesso - MetroNews - microcerotis : ROMA: 'Pollution charge zone' Roma, stretta alla mobilità privata: arriva la tassa per accesso… - rep_roma : Stretta contro il traffico, da novembre via 35 mila auto dall'area verde. Ztl, dal 2024 si entra a pagamento [aggio… -