PMI digitali e social darebbero un contributo di 10,2 miliardi al Pil (Di sabato 25 giugno 2022) Le PMI Italiane sono ancora molto lontane nella classifica europea per digitalizzazione ed uso dei social media, ma uno studio realizzato da The European House Ambrosetti per Meta, rivela che una maggiore digitalizzazione avrebbe effetti notevoli sul loro business ed anche ricaduta importanti sull'economia n termini di Pil e posti di lavoro creati. Italia al 18° posto in Europa per digitalizzazione delle PMI L'Italia sconta un ritardo rispetto ai best performer europei per livello complessivo di digitalizzazione. Come noto l'indice DESI la posiziona al 20° posto in UE27, un posizionamento più o meno confermato se si considera nello specifico la digitalizzazione delle PMI. L'indicatore di sintesi denominato Digital Index PMI realizzato da The European House – Ambrosetti posiziona ...

