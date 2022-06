Le élite abbandonano Giuseppe Conte | e la scissione del M5S lo prova

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu — L’aspetto meno valorizzato — ma probabilmente più significativo — della fragorosainterna al M5S sembra essere quello dello scollamento traistituzionali e l’attuale leader dei grillini. Le? L’avvocato di Volturara Appula ha potuto godere, negli anni scorsi, dell’appoggio diretto di significativi membri del Vaticano e della Presidenza della Repubblica. Infatti, in passato Sergio Mattarella aveva spesso evidenziato la necessità di scongiurare crisi di governo e mantenere in sella l’allora esecutivo giallorosso, mentre nel corso della crisi delBis esponenti della diocesi avevano pubblicamente dichiarato di essere al lavoro per la formazione di un terzo governo a guida ...