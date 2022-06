Il fattore “D” pesa sul voto | e non poco Il barometro di Arditti

(Di sabato 25 giugno 2022) La settimana ha avuto nella scissione a cinque stelle il suo momento di massima tensione e sarà molto interessante vedere nei prossimi mesi come costruiranno il loro percorso i due contendenti, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Però non dobbiamo perdere di vista il fatto che tutto ruota intorno all’atteggiamento da tenere verso il governo ed il suo premier, non a caso motivo vero della frattura in quello che fu il baldanzoso movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ecco allora che diventa molto interessante capire com’è il rapporto di Draghi con gli italiani, perché proprio da qui nasceranno molte delle iniziative in vista delle prossime elezioni. Cominciamo dunque dalla fiducia complessiva, che il lavoro costante di SWG ci permette di cogliere in interessante dinamica temporale. Il dato è solido, anche se un anno e più di governo impone anche a Draghi di registrare ...

Pubblicità

mar_aie : RT @Claudel_IT: @mar_aie C'è il fattore che Mourinho è al secondo anno di progetto che pesa.?? - Claudel_IT : @mar_aie C'è il fattore che Mourinho è al secondo anno di progetto che pesa.?? - 4Harrier : @devrijw1s 'E se il fattore arriva infilza col forcone fotte tutte le tue aspettative È facile perire Io volerò, io… -

Corriere della Sera

... l'Armata è caduta in trappola 3 giugno - Ucraina, il peso delumano nell'offensiva russa ... così la guerra di logoramentosulle truppe 8 maggio - L'isola dei Serpenti al centro della ...Il risultato è in equilibrio, la stanchezzasulle gambe e sul cuore e allora arriva lui a ... insieme a Re, veroX dei collinari vice campioni. Non si esagera a ritenerlo uno dei ... Ucraina, il peso del fattore umano nell’offensiva russa in Donbass Per l'economista "tutti devono dare il proprio contributo, anche i lavoratori ad alto reddito". E il governo "Non bisogna dare a tutti, gli ..."Il calendario del campionato è un divertimento estivo ma anche una cosa che pesa. Non decide la stagione, ma la qualità della strada. Quindi incide. La buona partenza in campionati equilibrati come ...