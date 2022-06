Giovanni Allevi scrive dall'ospedale: "Iniziata la battaglia, con voi la vincerò" (Di sabato 25 giugno 2022) « È Iniziata la mia battaglia. La vincerò! » Una foto di spalle in cui si intravede un busto ortopedico: Giovanni Allevi, nel giorno del suo onomastico, annuncia sui social l’inizio delle cure per... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 giugno 2022) « Èla mia. La! » Una foto di spalle in cui si intravede un busto ortopedico:, nel giorno del suo onomastico, annuncia sui social l’inizio delle cure per...

Pubblicità

matteosalvinimi : Un abbraccio affettuoso a Giovanni Allevi e un grazie per la sua arte e il suo coraggio. Forza! Lo aspettiamo prest… - Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Allevi: 'Ho scoperto di avere un mieloma'. #ANSA - SadalSuud33 : RT @Noiteeluar1: (Forza Giovanni... ??) Giovanni Allevi - Come sei veramente - sergio19692 : @ClaudioFacchin5 @ilriformista Se guardi il mio profilo, c’è un tw fissato, che rappresenta Giovanni Allevi…ed il s… - Noiteeluar1 : (Forza Giovanni... ??) Giovanni Allevi - Come sei veramente -