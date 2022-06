Europa League 2022/2023: calendario, programma, date e sorteggi (Di sabato 25 giugno 2022) La stagione calcistica si è appena conclusa ma, dopo le gare di Nations League e le vacanze estive, sarà subito tempo di Europa League 2022/2023. Dopo il successo dell’Eintracht di Francoforte, fervono già i preparativi in vista della prossima edizione, che prenderà il via il 4 agosto con le qualificazioni, il cui sorteggio verrà effettuato il 18 luglio. A seguire si procederà con i playoffs e con una fase a gironi dal calendario estremamente serrato a causa dello svolgimento dei Mondiali in Qatar 2022 tra fine novembre e dicembre. Nel 2023, invece, scatterà la fase ad eliminazione diretta, una lunga volata verso al finale in programma il 31 maggio alla Puskàs Arena di Budapest. Ecco nel dettaglio tutte le ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) La stagione calcistica si è appena conclusa ma, dopo le gare di Nationse le vacanze estive, sarà subito tempo di. Dopo il successo dell’Eintracht di Francoforte, fervono già i preparativi in vista della prossima edizione, che prenderà il via il 4 agosto con le qualificazioni, il cuio verrà effettuato il 18 luglio. A seguire si procederà con i playoffs e con una fase a gironi dalestremamente serrato a causa dello svolgimento dei Mondiali in Qatartra fine novembre e dicembre. Nel, invece, scatterà la fase ad eliminazione diretta, una lunga volata verso al finale inil 31 maggio alla Puskàs Arena di Budapest. Ecco nel dettaglio tutte le ...

