Cristiano Malgioglio a Napoli: la richiesta particolare del cantante (Di sabato 25 giugno 2022) Cristiano Malgioglio a Napoli per il maxi concerto. Il cantante ne approfitta per fare una speciale richiesta al sindaco Manfredi Il 5 luglio dello scorso anno ci lasciava Raffaella Carrà.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 25 giugno 2022)per il maxi concerto. Ilne approfitta per fare una specialeal sindaco Manfredi Il 5 luglio dello scorso anno ci lasciava Raffaella Carrà.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

dcapriophoenixx : RT @intaysarms: sogno un concerto di taylor swift in italia lei vestita rigorosamente versace francesca michielin come cantante di apertura… - lunsthemoons : Tae as ?Cristiano Malgioglio? - SERENDlPJMTY : cristiano malgioglio era - lolsgirl2 : CRISTIANO MALGIOGLIO LEVATI - filippocc_ : RT @intaysarms: sogno un concerto di taylor swift in italia lei vestita rigorosamente versace francesca michielin come cantante di apertura… -