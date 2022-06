Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Oms: 3.200 contagi confermati, un morto (Di venerdì 24 giugno 2022) “Poco più di 6 settimane fa, l’Oms è stata informata di un cluster familiare di 3 casi di Vaiolo delle scimmie” nel Regno Unito, “senza alcun viaggio recente al di fuori” del Paese. “Da allora, più di 3.200 casi confermati e un decesso sono stati segnalati all’Oms da 48 Paesi inclusa la Nigeria, e in 5 regioni dell’Oms”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto il punto sui casi anomali di Monkeypox virus, in occasione della riunione del comitato chiamato a decidere se l’infezione va considerata un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). Il responso potrebbe arrivare oggi. I contagi registrati nei Paesi più recentemente colpiti “continuano a verificarsi principalmente tra uomini che fanno sesso con uomini e che hanno riferito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) “Poco più di 6 settimane fa, l’Oms è stata informata di un cluster familiare di 3 casi didelle” nel Regno Unito, “senza alcun viaggio recente al di fuori” del Paese. “Da allora, più di 3.200 casie un decesso sono stati segnalati all’Oms da 48 Paesi inclusa la Nigeria, e in 5 regioni dell’Oms”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto il punto sui casi anomali di Monkeypox virus, in occasione della riunione del comitato chiamato a decidere se l’infezione va considerata un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). Il responso potrebbe arrivare oggi. Iregistrati nei Paesi più recentemente colpiti “continuano a verificarsi principalmente tra uomini che fanno sesso con uomini e che hanno riferito ...

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nell’Ucraina orien… - sole24ore : ?? Le parole del premier ungherese, #ViktorOrban, in un video su Facebook: - AndreaMelos1994 : Ultime notizie di #Calciomercato: -Il #Leeds è in trattativa per prendere sia #DeKetelaere dal Brugge sia #Gakpo d… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 euro, quando arriveranno i soldi: i chiarimenti dell'Inps - Vesuvi… -