Pubblicità

NazioneLaSpezia : Tregua armata tra borgate marinare e Uisp Ma si addensano nubi nere anche sulla sfilata - andmargheritoni : ho sempre pensato che dopo quell'intervista alla Gazzetta le cose non sarebbero più potute tornare come prima e tem… - juornoit : #Juorno #tregua armata nel #m5s. Per ora - paolochiariello : #Juorno #tregua armata nel #m5s. Per ora - voceditalia : Tregua armata nel M5s, il vertice contro Di Maio -

LA NAZIONE

Tra Uisp e borgate marinare una 'pace' per il bene del Palio del Golfo. Questa la linea emersa dalla riunione indetta mercoledì sera dal comitato spezzino dell'Unione italiana sport per tutti dopo le feroci polemiche dei giorni ......quella di oggi si preannuncia come una giornata in cui poter sognare ventiquattr'ore didopo ... ha utilizzato alcuni social network vietati per propagandare l'aggressionedella ... Tregua armata tra borgate marinare e Uisp Ma si addensano nubi nere anche sulla sfilata Incontro teso: resa dei conti a settembre mentre prevale il buon senso per ’salvare’ la gara. Intanto solo il Canaletto preme per la parata in costume ...Sulla questione sono intervenuti anche il presidente della Camera Fico e Beppe Grillo: "Cosi finiamo per biodegradarci" le parole del fondatore del Movimento. Il ministro degli Esteri valuta l'uscita ...