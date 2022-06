Percassi, 25 mln per le quote dei soci di minoranza (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono attese in questi giorni le firme che chiuderanno il capitolo “minoranze rilevanti” nel libro soci dell’Atalanta. Verrà così liquidata la Partecipazioni Radici dei fratelli Maurizio e Angelo, detentori del 5,32% dell’Atalanta Spa, ai quali – scrive Il Corriere di Bergamo – andranno circa 15 milioni di euro. Con una valorizzazione leggermente inferiore dovrebbe, invece, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono attese in questi giorni le firme che chiuderanno il capitolo “minoranze rilevanti” nel librodell’Atalanta. Verrà così liquidata la Partecipazioni Radici dei fratelli Maurizio e Angelo, detentori del 5,32% dell’Atalanta Spa, ai quali – scrive Il Corriere di Bergamo – andranno circa 15 milioni di euro. Con una valorizzazione leggermente inferiore dovrebbe, invece, Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Percassi, 25 mln per le quote dei soci di minoranza: Sono attese in questi giorni le firme che… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie L’Atalanta e il bond da 150 mln: quote in pegno a Carlyle e Ares: Si aggiungono due nuovi soggett… -