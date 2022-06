Kit Harington ci sarà nello spin-off de Il Trono di Spade? Arriva la conferma (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimi giorni, non si sta facendo altro che parlare della realizzazione dello spin-off de Il Trono di Spade. Il progetto si trova ancora a uno stadio embrionale e non è possibile fare delle ipotesi. Si sa solamente che si tratterà di un sequel e che tutto sarà incentrato su Jon Snow. Riguardo all’assegnazione del ruolo principale si erano sollevati dei dubbi. In molti, infatti, non erano certi che la partecipazione di Kit Harington fosse sicura. Non sempre, infatti, gli attori accettano di prendere parte a successivi progetti. Per fortuna, sembra che non sia questo il caso. Inoltre, è emerso un particolare che non può fare a meno di alimentare le aspettative dei fan. Potrebbe interessarti: È in arrivo un nuovo spin-off de Il Trono di Spade: ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Negli ultimi giorni, non si sta facendo altro che parlare della realizzazione dello-off de Ildi. Il progetto si trova ancora a uno stadio embrionale e non è possibile fare delle ipotesi. Si sa solamente che si tratterà di un sequel e che tuttoincentrato su Jon Snow. Riguardo all’assegnazione del ruolo principale si erano sollevati dei dubbi. In molti, infatti, non erano certi che la partecipazione di Kitfosse sicura. Non sempre, infatti, gli attori accettano di prendere parte a successivi progetti. Per fortuna, sembra che non sia questo il caso. Inoltre, è emerso un particolare che non può fare a meno di alimentare le aspettative dei fan. Potrebbe interessarti: È in arrivo un nuovo-off de Ildi: ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Kit Harington ci sarà nello spin-off de Il Trono di Spade? Arriva la conferma #JonSnow #TronodiSpade #KitHarington - SerPunk_thetall : @DragoSogno @oathkeepergirl Kit: Salve, sono Kit Harington, forse vi ricorderete di me per la serie 'How I met your… - comingsoonit : È tutto vero: lo spin-off sequel de Il #TronoDiSpade incentrato su #JonSnow è in sviluppo a HBO, e sta coinvolgendo… - cheaterbag : RT wireditalia 'Lo scrittore rivela che la nuova serie è stata un'idea di Kit Harington ma non c'è alcuna certezza… - _diana87 : 'Da un'idea di Kit Harington' is the new 'da un'idea di Stefano Accorsi.' Lo spin-off de Il Trono di Spade su Jon… -