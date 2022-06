Khaby Lame da record mondiale: numeri impressionanti su TikTok (Di venerdì 24 giugno 2022) Khaby Lame è ufficialmente il TikToker più seguito al mondo che, con ben 142,4 milioni di followers, ha superato Charli D'Amelio (142,2 milioni). Il giovanissimo creator ha iniziato i suoi video durante la pandemia, periodo nel quale viveva nel quartiere popolare Borgo Sud Est in provincia di Torino ed era stato appena licenziato. Il creator senegalese di soli 22 anni, cresciuto a Chivasso, nel Torinese, è diventato famoso per i suoi video muti. E da pochi giorni ha sorpassato la D'Amelio, ballerina e influencer americana considerata la regina del social. Nato a Dakar in Senegal, Khaby Lame aveva iniziato a lavorare come operatore di macchine Cnc in uno stabilimento nel Torinese, prima di essere licenziato nel marzo 2020. Così, come tante altre vittime della pandemia, s'è inventato per gioco i suoi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022)è ufficialmente iler più seguito al mondo che, con ben 142,4 milioni di followers, ha superato Charli D'Amelio (142,2 milioni). Il giovanissimo creator ha iniziato i suoi video durante la pandemia, periodo nel quale viveva nel quartiere popolare Borgo Sud Est in provincia di Torino ed era stato appena licenziato. Il creator senegalese di soli 22 anni, cresciuto a Chivasso, nel Torinese, è diventato famoso per i suoi video muti. E da pochi giorni ha sorpassato la D'Amelio, ballerina e influencer americana considerata la regina del social. Nato a Dakar in Senegal,aveva iniziato a lavorare come operatore di macchine Cnc in uno stabilimento nel Torinese, prima di essere licenziato nel marzo 2020. Così, come tante altre vittime della pandemia, s'è inventato per gioco i suoi ...

Pubblicità

GiusCandela : Con 142,4 milioni di follower Khaby Lame è il creator più seguito al mondo, il ragazzo di Chivasso ha superato Charli D'Amelio su TikTok. - repubblica : Khaby Lame: 'Io, re di TikTok ma per il mio Paese sono ancora straniero' - Corriere : In Italia da quando aveva un anno, a ventidue non ha ancora la cittadinanza italiana - AMiata42 : RT @Adnkronos: #KhabyLame: per il mondo è italiano, per l'Italia è uno straniero. In questo momento, con 142,4 milioni di follower su #Tik… - tripps42 : comunque non è colpa di khaby lame se la politica non considera chi è nato in italia da genitori stranieri ma dà la… -