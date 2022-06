Incidente in barca per Lorena Bianchetti che cade in acqua durante A sua immagine (Di venerdì 24 giugno 2022) Piccolo Incidente in barca per Lorena Bianchetti durante le riprese di A sua immagine. Avevano appena iniziato, la conduttrice stava ripetendo cosa avrebbe fatto di lì a pochi istanti e invece c’è stato subito uno stop. Dall’inquadratura non si comprende cosa dovesse fare Lorena Bianchetti. Avrebbe dovuto terminare il racconto di una storia e poi forse mettere i piedi in acqua. Sui social in molti le chiedono il perché di quella scelta, ironizzano pensando che volesse camminare sulle acque. Il risultato è Lorena bagnata e grandi risate. Una scena comica ma che per qualche attimo ha fatto soffrire la conduttrice, spaventata dalla possibilità di cadere completamente in mare. Lì era profondo, aveva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) Piccoloinperle riprese di A sua. Avevano appena iniziato, la conduttrice stava ripetendo cosa avrebbe fatto di lì a pochi istanti e invece c’è stato subito uno stop. Dall’inquadratura non si comprende cosa dovesse fare. Avrebbe dovuto terminare il racconto di una storia e poi forse mettere i piedi in. Sui social in molti le chiedono il perché di quella scelta, ironizzano pensando che volesse camminare sulle acque. Il risultato èbagnata e grandi risate. Una scena comica ma che per qualche attimo ha fatto soffrire la conduttrice, spaventata dalla possibilità dire completamente in mare. Lì era profondo, aveva ...

Pubblicità

Pindol83 : @GBajamonte @94Marcostanza io da buon maximalist non ho Bitcoin, e se li ho mai avuti in un qualche lasso spazio-te… - lorie_ra : RT @lorie_ra: #SettembreCon Come si dice–l’incidente è chiuso, la barca dell’amore si è schiantata contro l’esistenza quotidiana. Io e la v… - fedegmb : Passaporto ? preso! #Bitcoin ? persi in un incidente in barca... ?? - InesGiochi : Dopo l'incidente di Edo, gli altri si son divisi pollo e patatine, lasciando una parte x Edo, ma non per Mercedesz,… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Liberi e autonomi in barca a vela, una nuova vita dopo l'incidente -