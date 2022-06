Covid | l' indice Rt torna sopra quota 1 | cosa significa - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 24 giugno 2022) Bollettinooggi: 56.166 nuovi casi. I dati del 23 giugno Roma, 24 giugno 2022 - Continua la galoppata di Omicron 5 in Italia. Sulla scia della nuova variante stiamo assistendo a un rialzo della ...

Omicron 5 spinge il contagio. Salgono ancora incidenza edi trasmissibilità Rt : nel periodo 1 giugno - 14 giugno, l'Rt medio calcolato sui casi ...salute sull'andamento dell'epidemia di- ...... l' Rt medio calcolato sui casi sintomatici diè stato pari a 1,07 (range 0,76 - 1,48), in crescita rispetto alla settimana precedente e oltre la soglia epidemica. L'di trasmissibilità ...Omicron 5, ovvero la sottovariante BA.5, è responsabile dell'aumento dei casi di Covid-19 ed è sempre più diffusa: ecco tutto quello che c'è da sapere.L’incidenza settimanale tocca i 504 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 310 della precedente rilevazione. Sale anche l’indice Rt a 1,07 rispetto allo 0,83 della precedente rilevazione. Per quanto r ...