Corea del Nord, Kim rafforza la linea armata al confine: paura per un test nucleare (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembrano rafforzare i timori per un nuovo test nucleare Nord Coreano (il settimo) le notizie in arrivo da Pyongyang dove la riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori, presieduta dal leader Kim Jong Un, ha gettato le basi di un «rapido rafforzamento della capacità di difesa nazionale» con la definizione di un «importante piano d'azione militare» destinato a rafforzare «ancora di più la deterrenza». «Piano per la modifica e l'ampliamento degli incarichi operativi affidati alle unità di frontiera». Si intitola così il documento appena discusso da Kim Jong-un con i generali NordCoreani durante la riunione della Commissione centrale militare a Pyongyang. E i nuovi incarichi per le truppe di prima ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembranore i timori per un nuovono (il settimo) le notizie in arrivo da Pyongyang dove la riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori, presieduta dal leader Kim Jong Un, ha gettato le basi di un «rapidomento della capacità di difesa nazionale» con la definizione di un «importante piano d'azione militare» destinato are «ancora di più la deterrenza». «Piano per la modifica e l'ampliamento degli incarichi operativi affidati alle unità di frontiera». Si intitola così il documento appena discusso da Kim Jong-un con i generalini durante la riunione della Commissione centrale militare a Pyongyang. E i nuovi incarichi per le truppe di prima ...

