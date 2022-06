Come creare video con effetto taglio (Jump cut) (Di venerdì 24 giugno 2022) Osservando attentamente il video di uno YouTuber professionista noteremo sicuramente quanto sia pieno di "tagli" durante le riprese. Questi tagli sono voluti e prendono il nome di Jump Cut. Con questi Jump Cup i creatori di contenuti su YouTube (o su altre piattaforme video) tagliano via le parti inutili del video (per esempio la lettura degli appunti o del copione o anche momenti di pausa in un discorso) e "spezzano" il discorso, rendendo il video decisamente con un ritmo veloce, più piacevole da vedere rispetto ad un lungo monologo senza nessun taglio o pause. L'effetto taglio sui video può essere ottenuto da chiunque voglia caricare un video su YouTube in cui parliamo alla telecamera: non è ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 24 giugno 2022) Osservando attentamente ildi uno YouTuber professionista noteremo sicuramente quanto sia pieno di "tagli" durante le riprese. Questi tagli sono voluti e prendono il nome diCut. Con questiCup i creatori di contenuti su YouTube (o su altre piattaforme) tagliano via le parti inutili del(per esempio la lettura degli appunti o del copione o anche momenti di pausa in un discorso) e "spezzano" il discorso, rendendo ildecisamente con un ritmo veloce, più piacevole da vedere rispetto ad un lungo monologo senza nessuno pause. L'suipuò essere ottenuto da chiunque voglia caricare unsu YouTube in cui parliamo alla telecamera: non è ...

