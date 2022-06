Calendario Inter Serie A 2022 2023 | tutte le partite dei nerazzurri

(Di venerdì 24 giugno 2022) Inizierà sul campo del neopromosso Lecce (prima giornata in programma il 14 agosto, ma saranno fissati anticipi per sabato 13) il cammino dell'nel campionato di, durante il quale i, arrivati secondi...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GoalItalia : Il #calendario completo dell'Inter ?????? #SerieA - Inter : #InterFans, manca sempre meno al sorteggio del calendario ? Chi incontreremo alla prima giornata? ?? Fate uno scree… - zeta_81 : RT @masolinismo: calendario come al solito favorevole per l'Inter #marottaleague - scappidovevuoi_ : RT @GoalItalia: Il #calendario completo dell'Inter ?????? #SerieA -

Di seguito le parole di Inzaghi, dopo l'ufficializzazione deldi Serie A, riportate da '.it': 'Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce. Sarà una sfida ...... Juve - Sassuolo, Lazio - Bologna, Lecce -, Milan - Udinese, Monza - Torino, Salernitana - Roma, Sampdoria - Atalanta, Spezia - Empoli 12:14 E' iniziato il countdown per il nuovo...Il tecnico nerazzurro sulla prima giornata: "Giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi" ...Le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, al termine dell'evento di presentazione del calendario della prossima stagione ...