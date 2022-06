Bitpanda licenzia centinaia di persone I manager | Troppe assunzioni | abbiamo sbagliato

(Di venerdì 24 giugno 2022) La decisione dell'azienda annunciata in un blogpost sul sito ufficiale. Pesa il crollo del mercato delle criptovalute e alcune scelte sul personale che oggi pesano sui costi. I: "Siamo consapevoli della nostra responsabilità"

Bitpanda ha annunciato il licenziamento di centinaia di dipendenti. In un blogpost sul sito ufficiale della fintech austriaca, i fondatori dell'azienda, diventata tra le principali piattaforme di ...Bitpanda è regolamentato in Spagna dal 16 giugno 2022. Ecco la registrazione che ha ottenuto e le altre licenze in Unione Europea ...