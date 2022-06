Benedetta Rossi, perché non ha avuto figli | Scopriamo qualcosa in più su di lei e il marito (Di venerdì 24 giugno 2022) La blogger e conduttrice televisiva Benedetta Rossi è felicemente sposata con il pubblicitario Marco Gentili. Lavorano insieme ma non hanno figli. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più della coppia. Benedetta Rossi è una blogger italiana che si occupa di consigli culinari. Ha iniziato la sua attività quasi per caso, ovvero postando video su YouTube, particolarmente apprezzati dagli utenti. Per sua iniziativa nasce così il canale tematico Fatto in casa da Benedetta, trasmesso sempre sulla piattaforma YouTube. Al contempo la Rossi è molto attiva sotto il profilo imprenditoriale. Dal 2001 avvia un’azienda agricola creando anche prodotti detergenti. In seguito aprirà altresì col marito un agriturismo, poi chiuso nel 2020. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022) La blogger e conduttrice televisivaè felicemente sposata con il pubblicitario Marco Gentili. Lavorano insieme ma non hanno. Cerchiamo di scoprirein più della coppia.è una blogger italiana che si occupa di consigli culinari. Ha iniziato la sua attività quasi per caso, ovvero postando video su YouTube, particolarmente apprezzati dagli utenti. Per sua iniziativa nasce così il canale tematico Fatto in casa da, trasmesso sempre sulla piattaforma YouTube. Al contempo laè molto attiva sotto il profilo imprenditoriale. Dal 2001 avvia un’azienda agricola creando anche prodotti detergenti. In seguito aprirà altresì colun agriturismo, poi chiuso nel 2020. Il ...

