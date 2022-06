Azione: Calenda, 'noi ci presenteremo da soli' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Penso che sia un dovere, non per superbia, ma per responsabilità, quello di cercare un'altra strada. E non è un'altra strada che mette insieme frattaglie, anche perché queste frattaglie, questi ipotetici centri, queste piccole operazioni serviranno per contrattarsi un posto a destra o sinistra". Così Carlo Calenda in un video sui social. "A noi non interessa: faremo una cosa diversa con Emma Bonino e con tutti quelli che sceglieranno la nostra strada: ci presenteremo da soli. Forse è la strada più complicata, ma è l'unica per cui vale la pena fare politica. Quello che sta accadendo intorno è disdicevole". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Penso che sia un dovere, non per superbia, ma per responsabilità, quello di cercare un'altra strada. E non è un'altra strada che mette insieme frattaglie, anche perché queste frattaglie, questi ipotetici centri, queste piccole operazioni serviranno per contrattarsi un posto a destra o sinistra". Così Carloin un video sui social. "A noi non interessa: faremo una cosa diversa con Emma Bonino e con tutti quelli che sceglieranno la nostra strada: cida. Forse è la strada più complicata, ma è l'unica per cui vale la pena fare politica. Quello che sta accadendo intorno è disdicevole".

Pubblicità

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - alexa5313 : RT @FFiamengo: BUONGIORNO CARLÈ Ogni mattina, come sorge il sole, Calenda si sveglia e sa che dovrà rompere i coglioni a #Renzi per farsi… - globalistIT : - TV7Benevento : Azione: Calenda, 'noi ci presenteremo da soli' - -