Pensioni, Quota 100 è un flop: i numeri (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra il 2019 e il 2021 le domande accolte di pensionamento in "Quota 100" sono state poco meno di 380 mila, un numero ampiamente sotto le attese. E si stima che al termine della sperimentazione il totale sarà di circa 450mila. numeri che permettono di stimare una spesa effettiva di consuntivo sino al 2021 e proiettata dal 22 al 25 – a circa 23 miliardi. Quota 100, confermato il flop E' quanto emerge da un'analisi congiunta Inps e Upb presentata ieri a Roma che offre un quadro nel dettaglio della misura sperimentata per tre anni nella quale si rileva che si tratta di un importo inferiore di 10 miliardi rispetto ai 33,5 originariamente stanziati dal dl 4/2019 e di oltre 5 miliardi se si tiene conto dei finanziamenti decisi solo pochi mesi dopo nell'ambito della NaDEF 2019 e nella legge bilancio per il 2020.

marcoregni : RT @lacavaz: Lo dicono Inps e Upb: invece che 1 mln di lavoratori, la riforma leghista ne ha pensionati meno di 400.000. Anche Quota 102 è… - lacavaz : Lo dicono Inps e Upb: invece che 1 mln di lavoratori, la riforma leghista ne ha pensionati meno di 400.000. Anche Q… - dorinileonardo : La gente continua a non seguire il sogno salviniano di 'liberarsi dal lavoro'. Pensioni, Quota 100 dimezzata: spes… - gervasoni1968 : In realtà non interessava neppure Salvini che di economia ci capisce ancor meno che del resto. Era solo un tema acc… - Mariagr56822493 : @marattin Le baby pensioni le avete fatte voi di sinistra e non vi vergognate nemmeno un po', quota 100 richiede mi… -