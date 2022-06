Organizzare una vacanza in Salento: consigli e suggerimenti (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono davvero numerose le attività che è possibile svolgere durante una vacanza in Salento, anche in compagnia dei bambini. Per esempio, vale la pena di trovare il modo di ammirare le luci e i colori dell’alba a Santa Maria di Leuca o a Otranto; inoltre, un’altra esperienza che merita di essere provata è quella di dormire in una masseria, vale a dire una tipica antica dimora caratteristica delle campagne del Salento. E perché non cimentarsi in una escursione? La meta scelta potrebbe essere una grotta naturale fra le tante che arricchiscono la costa adriatica. Che cosa fare in Salento? La città di Lecce è un costante susseguirsi di meraviglie: ecco perché una passeggiata nel suo centro storico è una di quelle esperienze che non si dimenticano. Ma lo stesso si potrebbe dire anche per il centro di Gallipoli vecchia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono davvero numerose le attività che è possibile svolgere durante unain, anche in compagnia dei bambini. Per esempio, vale la pena di trovare il modo di ammirare le luci e i colori dell’alba a Santa Maria di Leuca o a Otranto; inoltre, un’altra esperienza che merita di essere provata è quella di dormire in una masseria, vale a dire una tipica antica dimora caratteristica delle campagne del. E perché non cimentarsi in una escursione? La meta scelta potrebbe essere una grotta naturale fra le tante che arricchiscono la costa adriatica. Che cosa fare in? La città di Lecce è un costante susseguirsi di meraviglie: ecco perché una passeggiata nel suo centro storico è una di quelle esperienze che non si dimenticano. Ma lo stesso si potrebbe dire anche per il centro di Gallipoli vecchia, ...

Pubblicità

callingpostit_ : Il fatto di non avere con chi organizzare una gita fuori porta alla mia età perché i miei (pochi) amici sono sparsi… - SilvioSsalvat : RT @Avaya_IT: Siamo in una nuova era economica in cui tutte le #aziende devono organizzare eventi memorabili per i loro #clienti, e il rico… - canevarius : Il ministro dell’educazione Bianchi vuole organizzare la scuola non solo dal punto di vista organizzativo e gestion… - Dorian221190 : RT @Lisaonthesofa: Quando la smetterete di organizzare pranzi per festeggiare matrimoni/comunioni/battesimi ecc? Ad una festa ci si diverte… - miridesant : @Stefano3145 @DiPint3 Esistono i medici dell esercito. Ripeto troppa ignoranza Organizzare una campagna vaccinale… -