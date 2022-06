LIVE Camila Giorgi-Tomova, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: tra poco il quarto di finale (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:39 Dall’altra parte del tabellone i confronti sono particolari: la brasiliana Beatriz Haddad Maia pare inarrestabile sui prati, e avrà l’altra ucraina Lesia Tsurenko, veterana che se trova la settimana giusta è pericolosa per tutte. La ceca Petra Kvitova, invece, avrà la britannica Harriet Dart, che sull’erba sta dimostrando quella che è la sua abitudine naturale a giocarci. 11:36 La vincente di questo confronto sfiderà al penultimo atto una tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anhelina Kalinina. 11:33 Si gioca sul Campo 1, ancora una volta; è lo stesso sul quale, ieri, la marchigiana si è liberata della spagnola Garbine Muguruza. 11:30 Buongiorno a tutti i lettori, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del quarto di finale tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:39 Dall’altra parte del tabellone i confronti sono particolari: la brasiliana Beatriz Haddad Maia pare inarrestabile sui prati, e avrà l’altra ucraina Lesia Tsurenko, veterana che se trova la settimana giusta è pericolosa per tutte. La ceca Petra Kvitova, invece, avrà la britannica Harriet Dart, che sull’erba sta dimostrando quella che è la sua abitudine naturale a giocarci. 11:36 La vincente di questo confronto sfiderà al penultimo atto una tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anhelina Kalinina. 11:33 Si gioca sul Campo 1, ancora una volta; è lo stesso sul quale, ieri, la marchigiana si è liberata della spagnola Garbine Muguruza. 11:30 Buongiorno a tutti i lettori, e benvenuti a questadelditra ...

