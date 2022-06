Impone rapporti sessuali alla ex fidanzata | poi la stalkerizza | 24enne condannato

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi Benevento (L. A.) è statoa 2 anni, pena sospesa, per violenza sessuale e stalking ai danni della ex(parte civile avvocato Fabio Russo). In più un risarcimento del danno in favore della persona offesa, oltre che un rimborso di una provvisionale di 2mila euro. Il pm, rappresentato oggi ddottoressa Rosa, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 9 mesi di reclusione, in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, considerando il reato più grave (violenza sessuale) non di lieve entità. Parliamo di una vicenda che è accaduta a Benevento nel mese di gennaio 2020. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo un appuntamento che i due si erano dati a casa di lui, quest’ultimo tenta di baciarla e poi ...

