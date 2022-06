Dayane Mello in caserma per denunciare | “Sto prendendo provvedimenti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 giugno 2022) Questa mattinaha postato in rete delle stories in cui si mostra davanti a unadei Carabinieri . Non è molto chiaro quello che sta succedendo, la modella infatti negli ultimi giorni si era mostrata serena in vacanza tra impegni di lavoro e mare ma a quanto pare, ha dovuto prendere una decisione molto importante e andare dai Carabinieri per presentare una denuncia. Lo ha spiegato la stessaquesta mattina dal suo profilo instagram. Come spesso succede però la, che non ha molta padronanza della lingua italiana, non ha ben approfondito quello che sta succedendo. In una prima storia ha ringraziato tutti i fan che la sostengono da tempo e che le stanno sempre vicino, spiegando che li porta sempre nel suo cuore. Poi ha aggiunto che sta per presentare una denuncia per ...